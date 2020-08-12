لماذا رحبت «وول ستريت» باختيار «بايدن» لـ «كامالا هاريس» لمنصب نائب الرئيس؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب مديرون تنفيذيون في وول ستريت الثلاثاء، باختيار جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، السيناتور كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أبدو إعجابهم بتجربتها في الحكومة، فضلاً عن براعتها في جمع التبرعات.

وقال مارك لاسري، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار «أفينيو كابيتال جروب» «أعتقد أنه أمر رائع». «ستساعد جو بشكل كبير. لقد اختار الشريك المثالي».

وأرسل بلير إيفرون، المؤسس المشارك لشركة «سنتر فيو بارتنرز»، رسالة نصية إلى قناة «سي إن بي سي» بعنوان «اختيار عظيم». كما أرسل رايموند ماكواير من «سيتي جروب» رسالة مماثلة.

عندما ترشحت للرئاسة العام الماضي، شهدت هاريس مساهمات من المديرين التنفيذيين في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك السينما والتلفزيون والعقارات والتمويل، ووفقاً لبيانات من مركز السياسة المستجيبة غير الحزبي. انتهت حملتها من جمع نحو 40 مليون دولار.

هاريس، المدعي العام السابق في كاليفورنيا، والتي تم انتخابها لأول مرة في مجلس الشيوخ في عام 2016، انسحبت من السباق الرئاسي في / ديسمبر كانون الأول، وأسست لجنة مشتركة لجمع التبرعات جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في وقت سابق من هذا العام، ما سمح لها بجمع مبالغ مالية كبيرة ذهبت بشكل أساسي إلى الحزب ككل.

كما أوضح جون هينز، الشريك في «كيركلاند وإيليس»، أن هذا الاختيار يظهر حكم بايدن القوي وبأنه القرار المثالي. وأضاف أن أنصار كامالا مستعدون لمنح الديمقراطيين الدعم الذي يحتاجون إليه لهزيمة ترامب في هذه الانتخابات التاريخية والحاسمة.

قبل إعلان بايدن، كان جامعو التبرعات يخططون لحملة افتراضية، الآن قد يساعد وجود هاريس في دفع الحملة إلى القمة في السباق النقدي مع ترامب.

في الشهر الماضي، جمع بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية 140 مليون دولار، بينما جلب ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية 165 مليون دولار. وفي هذا الشهر وصل بايدن ولجنته إلى 295 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار لفريق ترامب.

أشاد مايكل كيمبنر، رجل الأعمال الأمريكي، بسجل هاريس الحافل في جمع التبرعات. وقال، لديها منظمة قوية ونشطة لجمع التبرعات. ستكون إضافة مهمة وفورية لجهود بايدن بخصوص هذا الأمر، تجربتها كمدعية عامة تجعلها مؤهلة بشكل فريد لدعم القضية ضد ترامب.

وقال تشارلز مايرز، مؤسس «سيجنوم جلوبال»، إن الاختيار خفف من توتر العملاء الذين كانوا يتساءلون عما إذا كان بايدن سيبقى ضمن المسار الصحيح. واختياره لهاريس يعزز ذلك.

لن تدفع كامالا هاريس، التي يمكن وصفها عموماً بالوسطية، بايدن إلى اليسار أو اليمين في قضايا السياسة الرئيسية. ستكون داعمة لبايدن وسياسات الحزب الديمقراطي.