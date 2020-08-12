تعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ونادي أبوظبي للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي للدراجات للتعاون المشترك للارتقاء برياضة الدراجات اليدوية لأصحاب الهمم منتسبي الأندية الرياضية في المؤسسة، وتنظيم فعاليات وسباقات ومهرجانات رياضية مشتركة تسهم في تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتبادل المعلومات اللوجستية والمهارات، من خلال إقامة الندوات والورش التدريبية، التي تهدف إلى دعم الأبطال الرياضيين من أصحاب الهمم على الصعيد المجتمعي.

وقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم وعن نادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي، بحضورعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الراضي، ونافع الحمادي مدير قطاع الخدمات المساندة، وجرى التوقيع في نادي أبوظبي للدراجات في حلبة ياس.

وبموجب المذكرة تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنظيم البطولات والمسابقات الخاصة برياضة الدراجات اليدوية لأصحاب الهمم، وتنظيم البطولات والمسابقات الخاصة بها لفئة الأولمبياد الخاص والشلل الدماغي (البترا)، فضلاً عن المشاركة في تنظيم ندوات علمية ومحاضرات وورش عن رياضة الدراجات، وتوفير الدعم الفني في رياضة الدراجات اليدوية، إضافة إلى توفير البيانات الخاصة للاعبين أصحاب الهمم.

واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على التزام نادي أبوظبي للدراجات بدعم الأندية الرياضية التابعة لمؤسسة زايد العليا بتوفير عدد من الدراجات الهوائية والدراجات اليدوية لأصحاب الهمم وصيانتها بشكل دوري مع توفير قطع الغيار اللازمة، وتوفير مكان خاص لجلسات ركوب الدراجات الهوائية، والسماح للاعبي الأندية الرياضية التابعة للمؤسسة باستخدام المرافق والمضامير الرياضية التابعة للنادي، وتوفير الدعم المادي لهم خلال مشاركاتهم في البطولات المحلية والخارجية، إضافة إلى التعاون بين الجانبين في تنظيم واستضافة البطولات محلياً وإقليمياً وعالمياً والترويج لها.

ووجه عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الشكر إلى نادي أبوظبي للدراجات والمسؤولين عن إدارته على تلك المبادرة لدعم الأبطال الرياضيين أصحاب الهمم منتسبي الأندية الرياضية في المؤسسّة، والإسهام في الرقي بالمستوى الفني والبدني لهم، ومساعدتهم في المنافسة للوصول لمنصات التتويج ورفع علم الدولة في المحافل الرياضية الدولية.

من جانبه رحب النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومد جسور التعاون المشترك للارتقاء برياضة الدراجات اليدوية لأصحاب الهمم لكافة منتسبي الأندية الرياضية بالمؤسسة.

وأكد أن النادي بفضل دعم مجلس أبوظبي الرياضي وتحت قيادة أمينه العام عارف العواني، الذي يجند كل إمكانياته لتحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية بحيث تعود بالفائدة القصوى على هذه الفئة المميزة من المجتمع بما يليق بها وبما يتناسب مع اسم ومكانة الإمارات وما تقدمه من دعم ورعاية لأصحاب الهمم في كل المجالات.

وأشار عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، إلى أن النجاحات التي يحققها أصحاب الهمم «فرسان الإرادة» في كافة المنافسات والمحافل القارية والدولية، هي ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة.