شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية ينظم مؤتمراً صحفياً لتقديم اللاعبين الجدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي يقيم نادي الحمرية الخميس مؤتمراً صحفياً بعد صلاة المغرب في قاعة المؤتمرات بالنادي لتقديم اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق الاول، واللاعبون هم ماهر جاسم ووليد أحمد ومحمود حسن وعلي درويش ومانع سعيد والفلسطيني سليم بركة (مواليد الدولة) والزيمبابوي تيفازو والبرازيلي رافائيل.

وسيكون المؤتمر الصحفي بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس ادارة النادي وبعض أعضاء مجلس الادارة بالإضافة الى ماجد المهيري مشرف الفريق الاول.

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