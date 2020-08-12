شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية غير عادية لـ«اليد» لإجازة النظام الأساسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نبيل عاشور الأمين العام لاتحاد الامارات لكرة اليد اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الامارات لكرة اليد الخاصة بإجازة النظام الأساسي وسوف يرأس الجلسة التي تنطلق في الرابعة والنصف من عصر الأربعاء في قاعة البراحة بفندق انتركونتينينتال في فيستيفال سيتي في دبي، محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد بمشاركة وحضور جميع أعضاء الاتحاد ممثلي الهيئة واللجنة الأولمبية وجميع الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد.

وقال: أرسلت جميع الأندية أسماء ممثليها ولم ترد أي ملاحظة من الأندية. وتمنى أن توفق عمومية اليد غير العادية في نقل وتجسيد الطابع الاماراتي الرياضي الصحيح والمعروف.

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