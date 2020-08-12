شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين مديرين تنفيذيين بوزارة شؤون الرئاسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (112) لسنة 2020، بتعيين سعيد سيف سالم النيادي مديراً تنفيذياً لشؤون المراسم بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة «وكيل وزارة مساعد». ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (113) لسنة 2020، بتعيين علياء محمد عبدالله محمد المحرزي مديراً تنفيذياً للدعم المؤسسي بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة «وكيل وزارة مساعد».

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. (وام )

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