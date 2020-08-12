«مكتبات الشارقة» تنظم 4 جلسات في الثقافة والتنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حرصاً منها على تقديم المعارف لروّادها، تنظّم مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب 4 جلسات حوارية في التنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والتربية، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وتدير الجلسات الحوارية الإعلامية راما مهنا عبر تطبيق التواصل المرئي «ويبكس»، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.

وتستضيف الجلسة الأولى التي تقام في الخامسة من مساء السبت المقبل، بعنوان «أدوات الإقناع وهندسة التأثير» الدكتور محمد عصام محو، حيث سيعرّف المشاركين على أهم الأساليب الفاعلة في إقناع الآخرين، والأدوات المؤثرة في هذا المجال، فيما سيحظى روّاد المكتبات بفرصة للتعرف إلى خبرات المستشارة الدكتورة هالة الأبلم التي ستقدّم جلسة تحت عنوان «علاج الأطفال بالقراءة»، في الخامسة من مساء السبت 22 أغسطس / آب، وتتناول خلالها أبرز المفاهيم الخاصة بالمعالجة القرائية، وأنواعها، ومميزاتها.

وسيكون الجمهور في الخامسة من مساء الاثنين، 24 أغسطس/ آب، على موعد مع الدكتورة فاطمة بوهارون، التي ستصحب ضيوفها في جولة حول أسرار النفس البشرية خلال جلسة «غير توقيعك تتغيّر حياتك»، حيث سيتعرّف المشاركون إلى أنواع التواقيع المختلفة، وما يمكن أن تكشفه عن شخصية أصحابها، بينما تنظّم المكتبات في الخامسة من مساء السبت، 29 أغسطس / آب، جلسة «فنّ العناية بأطفالنا»، وتستضيف الدكتور حسام التتري، للحديث عن أهم العادات والأخطاء الشائعة المتعلقة بأسس التربية والتغذية والعلاج، وغيرها من المواضيع القيّمة.

يشار إلى أن مكتبة الشارقة العامة تأسست على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، عام 1925 تحت اسم «المكتبة القاسمية»، كمكتبة خاصة له، وشهد موقعها عدة تنقلات، حيث كانت في ساحة الحصن، ثم انتقلت إلى مبنى البلدية، ثم إلى قاعة إفريقيا، ثم إلى مبنى المركز الثقافي بالشارقة، والمدينة الجامعية، وفي مايو/ أيار 2011، افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المبنى الجديد للمكتبة في «ميدان قصر الثقافة»، تحت اسم «مكتبة الشارقة العامة»، وتجمع أكثر من نصف مليون كتاب في شتى مجالات العلوم، والمعارف، والآداب، بلغات متعددة.