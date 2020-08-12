مطعم لبناني يقدم أكثر من 3 آلاف وجبة مجانية بعد حادثة مرفأ بيروت... صور وفيديو

وقرر صاحب مطعم لبناني في بيروت تقديم وجبات طعام مجانية بعد تعرض آلاف العائلات للتهجير والأضرار البالغة التي حدثت في المباني السكنية نتيجة حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 154 مواطنا لبنانيا وإصابة الآلاف في الرابع من أغسطس / آب الماضي.
وقام نبيل خوري وشقيقه بإطلاق مبادرة منذ الساعات الأولى من حادثة الانفجار، حيث عمل بالتعاون مع فريق العمل على تقديم الوجبات المجانية المغلفة إلى المتضررين من الحادثة.
وخلال الأسبوع الأول تم تقديم أكثر من 3 آلاف وجبة من مطعم السيد خوري، وقام بمشاركة صور من عمليات تجهزي الوجبات على صفحته في "أنستغرام".
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Another great day at Dry and Raw full of love, solidarity, compassion, and fraternity, only was possible because the multilayered support of our friends in Lebanon and outside. As of Sunday we managed to triple our daily production to reach 900 meals yesterday and 933 today. They all went to devastated people, a segment that is unfortunately growing everyday. We want thank again the beautiful Cortas family, Joanna Silfany, Maya Hobeish, Jackie, Ghiwa, and our Czech friends Alena and Petr Likesovi. #DryandRaw
Публикация от Dry & Raw الاخضر واليابس (@dryandraw.leb) 11 Авг 2020 в 9:04 PDT
وقال خوري (45 عاما) في تصريح خاص لموقع "عرب نيوز"، إنه لا يوجد "صورة أو مقطع فيديو يمكن أن يصف الضرر الذي حدث".
وأضاف: "في الساعات الأولى كان الناس منشغلين بمساعدة بعضهم بعضا ونقل المصابين إلى المستشفيات ودفن الموتى، لكنهم الآن غاضبون جدا من النظام بأكمله، لقد استقالت حكومتنا لكن هذا ليس هو الحل، يجب على النظام الفاسد بأكمله أن يتنحى، هذا الانفجار كسر آخر عظمة في ظهرنا".
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We want to thank you again toufic and Caroline eid, and Anjo rihane and her fellow actors for their initiative today in providing us with meat and chicken. We were able to cook 110 hot meals that went in different directions, some to AUBMC medical staff, some to needy people in Burj Hamood/ Nabaa area and some to volunteers helping our devastated people in Gemayze area and Mar Mikheal. As for tomorrow, we will be better prepared to provide at least 300 ready meals, that's all because of the donation and support of our friends and fellow citizens such as Samer Saleh, Mansour family from Nsar south lebanon, Aline Bou Chamoun, Shahid Dagher and his wife, Caroline Cortas, Kristine Samra, Leyla Ghanem, Mariane Samra, Nasri haddad and his beautiful daughter and at last but not least ATELIER TRENTE TROIS.. حاببين نتشكر عن جديد كارولين وتوفيق عيد وانجو ريحان وزملائها الممثلين على دعمنا اليوم. معهم قدرنا نساعد ب ١١٠ وجبات ساخنة للفريق الطبي بالجامعة الاميركية ولبعض المتطوعين في الجميزة ومار مخايل وبعض العائلات المحتاجة بمنطقة برج حمود والنبعة. بالنسبة لبكرا، نحن اليوم تجهزنا وتسلحنا بدعم اكبر لبكرا ورح نكون بجهوزية اعلى ورح نقدر نلبي اكتر من ٣٠٠ وجبة وهيدا كله بفضل فريق العمل عنا وبفضل آل منصور من قرية نصار جنوب لبنان والصديق سامر صالح والصديقة الين شمعون، وشهيد داغر ومؤسسته واصدقائي جاد وكارولين قرطاس وكريستين سمرا وليلى غانم وماريان سمرا والصديق نصري حداد وابنته المهضومة. بأسمنا وبإسم الجميع منتشكركم فردا فردا على عطائكم ودعمكم لأهلنا المتضررين. بدنا نعمّر الانسان اولا
Публикация от Dry & Raw الاخضر واليابس (@dryandraw.leb) 5 Авг 2020 в 7:31 PDT
وتعاون المطعم اللبناني مع الصليب الأحمر وعدد من المنظمات الخيرية والأهلية والحكومية في عملية توزيع الوجبات إلى المتضررين في مختلف مناطق بيروت المنكوبة.
وكان خوري قد عمل في وقت سابق مع عدد من المنظمات غير الحكومية، حتى افتتح مطعمه الخاص في فبراير/ شباط من عام 2020.
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