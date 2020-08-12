الإمارات: التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ

وأضافت الإمارات، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أن "التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ"، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.

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وفي وقت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير جمهورية تركيا في بغداد، فاتح يلدز، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان".

وأسفر القصف التركي عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش العراقي.

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وحمّلت المذكرة، التي سلمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.

وعدّت في بيان أعلنته الوزارة، أمس، أنّ ما قامت به تركيا عمل عدائيّ، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد.

وشددت الوزارة في المذكرة على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.