مصر تعلق على الاستهداف التركي لحرس الحدود العراقي

وقالت الوزارة في بيانها "تدين جمهورية مصر العربية استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين".

ووصف البيان ما قامت به تركيا بأنه "انتهاك مرفوض لسيادة العراق الشقيق، وتهديد جديد للأمن والاستقرار الإقليمي".

وشمل البيان تقديم "خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل"، كما تضمّن البيان التأكيد على "تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي".

Advertisements

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير جمهورية تركيا في بغداد، فاتح يلدز، على خلفية ما وصفته بـ"الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها: القصف الأخير بطائرة مسيرة والذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان".

وحمّلت المذكرة، التي سلمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركي، حكومة الأخير مسؤولية هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركي بتوضيح ملابساته ومحاسبة مرتكبيه المعتدين.

وشددت الوزارة في المذكرة على ضرورة أن تباشر الحكومة التركية بإيقاف القصف، وسحب قواتها من الأراضي العراقية كافة، التي استهدفت ولأول مرة قادة عسكريين عراقيين كانوا في مهمة لضبط الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين.