شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

الضحية آسيوي الجنسية متوسط القامة، نحيف البنية، ذو لحية وشارب خفيفين، شعر رأسه أسود كثيف، يرتدي قميصا وبنطالا لونهما بيج.
ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.
ودعا مخفر شرطة لهباب، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه.
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