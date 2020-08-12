وتراوحت دراجات القبول بين 403.5 درجة بنسبة 98.4%، و404 درجات بنسبة 98.53%، ليكون الحد الأدنى للقبول فى كليات الصيدلة 402 درجة بنسبة 98%، بحسب صحيفة "أموال الغد".
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يشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الأخيرة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بعدد من الكليات بـ7 جامعات مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، وهي" كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، كلية طب الأسنان جامعة السويس، كلية طب البيطري جامعة العريش، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة جنوب الوادي، كلية الذكاء الاصطناعي جامعة مطروح، كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة السادات، كلية أعلام بجامعة المنوفية".
وكان المجلس أقر الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2020/2021، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات والكليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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