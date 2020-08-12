نائب الرئيس اليمني يحذر المبعوث الأممي: مماطلة الحوثيين بشأن "صافر" قد يتسبب في كارثة عالمية

وقال الأحمر، في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "استمرار مماطلة الحوثيين، بشأن صافر، يشكل تهديدا كارثيا وخطر كبيرا قد تشمل آثاره الإقليم والعالم كله".

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وتابع نائب الرئيس اليمني: "استمرار مراوغة ومماطلة الحوثيين، ومنعهم للفريق المختص بتقييم ناقلة صافر، يعد استهتارا بكل الجهود الدولية.

من جانبه، قال غريفيث إنه يقدر التعاطي الإيجابي من الحكومة اليمنية، وما لمسه من "حرص على حل مشكلة خزان صافر".

وقال المبعوث الأممي: "ينبغي أن يتم إنجاحي مساعي إيجاد حل سياسي شامل وفق المرجعيات الأممية".

وأعلنت الأمم المتحدة، في 13 يوليو /تموز الماضي، تلقيها موافقة من جماعة أنصار الله، على تقييم وإصلاح الناقلة "صافر".

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وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق، إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

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واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

وحذر الإرياني من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في نوفمبر/ تشرين الأول 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.