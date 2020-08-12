الرئيس الجزائري يدعو للاستعداد لمشروع تعديل الدستور

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يمثل مرحلة جمع الاقتراحات.

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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة والولاة في العاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، التي أشارت إلى قول تبون: "أدعوكم من الآن، للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".

وأضاف: "نشكر كل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم ونقدر عاليا ما قدموه من اقتراحات".

وأكد تبون أن "التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة".

وتابع: "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها"، مضيفا: "في حالة رفضه سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير".

وقال الرئيس الجزائري إن "الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحر، هم مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء".

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وقال رئيس الجمهورية الجزائرية إنه يطمح في إعداد "دستور توافقي"، معلنا أن "نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات الجميع، وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية".

عبد المجيد تبون: بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور "مشروعا"، أما في الوقت الحالي "فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات".

وأضاف: "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر/ تشرين الثاني، ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل".

وتابع تبون: "نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه، ونحن مؤمنون بتحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير/ شباط 2019".

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه".