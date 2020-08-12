اندلاع 12 حريقا في غلاف غزة بسبب البالونات الحارقة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أنه اندلع أكثر من 12 حريقا في أماكن متفرقة من مستوطنات غلاف غزة، المحيطة بقطاع غزة، نتيجة لإطلاق بالونات غاز الهيليوم.

وأوضحت القناة العبرية "كان" أن موظفي الجمارك في ميناء أشدود أحبطوا عملية تهريب عشرات آلاف بالونات الهيليوم إلى قطاع غزة، مضيفة أن البالونات كانت داخل حاويتين تحتويان على ملابس استوردها تجار من غزة وكانت في طريقها إلى القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات، فجر اليوم، على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.