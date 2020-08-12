الحكومة العراقية تقر إجراءات جديدة بشأن ضحايا المظاهرات

ذكر ذلك الموقع الرسمي للحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.
© AP Photo / Khalid Mohammed
وقررت الحكومة "إحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق إلى لجنة مختصة في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج البلاد"، كما قررت تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ليشمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، الذين باتوا عاجزين جسديا عن العمل بسبب ما تعرضوا له خلال تلك الأحداث.
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