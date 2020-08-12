10 آلاف شاحنة مساعدات عبرت هطاي التركية إلى سوريا في 7 أشهر

هطاي/ جام كنجو/ الخليج 365
عبرت 10 آلاف و115 شاحنة مساعدات من معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي جنوبي تركيا باتجاه الأراضي السورية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وحسب معلومات حصل عليها مراسل الاناضول، الأربعاء، فإن الشاحنات تحمل مساعدات وفرتها منظمات مدنية نشطة في تركيا وبلدان أخرى.
وتدخل الشاحنات إلى المنطقة الفاصلة بين معبري "جيلوة غوزو" التركي و"باب الهوى" السوري، ثم تفرغ حمولتها إلى عربات أخرى وتعود أدراجها إلى تركيا.
ولفتت المعلومات إلى استمرار عبور شاحنات المساعدات إلى الجانب السوري.
يشار أن النصف الأول من العام الحالي شهد عبور 55 ألفًا و549 شاحنة تجارية وإغاثية من المعبر الذي يشهد طوابير طويلة من الشاحنات بين الفينة والأخرى.
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