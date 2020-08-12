رئيس وزراء الأردن يستهجن "التشكيك" بأرقام كورونا المعلنة

الأردن / الخليج 365



استهجن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، ما سماه "التشكيك" في الأرقام المعلنة بشأن إصابات كورونا بالمملكة.



وقال الرزاز في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "نحن نسمع بين الحين والآخر من يشكك بالأرقام، وفي هذه الظاهرة وتوقيتها".



وشكك ناشطون بصحة إعلان الحكومة إصابات محلية جديدة بكورونا، إذ ربط بعضهم ذلك بمساع حكومية لوقف احتجاجات المعلمين، بحجة منع انتشار الإصابات بالفيروس.



ويرى مراقبون أن الحكومة قلقة من تبعات أزمة المعلمين، الذين يحتجون على إغلاق نقابتهم، وتوقيف أعضاء مجلسها، خاصة مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي، المقرر مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الرزاز: "هناك من يتحدث أنها مؤامرة داخلية أو خارجية، وهذا يهدد سلامة مواطنينا، ولن نتساهل مع هذا الأمر إطلاقا، لأن أمن وصحة وسلامة مواطنينا على المحك".



ووفق أرقام رسمية، شهد الأردن انتكاسة ملحوظة للوضع الوبائي الخاص بكورونا، إذ أعلن تسجيل 27 إصابة محلية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي إصابات كورونا في المملكة 1.283، منها 1.205 حالات تعاف، و11 وفاة.



ويواصل معلمو الأردن فعالياتهم الاحتجاجية ضد القرارات الأخيرة بحق نقابتهم، بإغلاقها ووقف عملها لمدة عامين، وتوقيف أعضاء مجلسها.



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وأعلن معلمون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقفة لهم، الأربعاء، في منطقة ساكب (تتبع لمحافظة جرش شمال)، وأخرى في محافظة الزرقاء، هي الأولى لهم منذ بدء الأزمة.



كما أعلنوا وقفة الجمعة القادم بمحافظة جرش، أمام منزل نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، الموقوف على ذمة التحقيق.



وقرر المدعي العام، الأربعاء الماضي، تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة.



وجرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعددهم 13، في 25 يوليو/ تموز الماضي، بقرار من المدعي العام، تزامنا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة، وإغلاق مقارها لمدة عامين.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان، أن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية". وينفي المتهمون صحة تلك التهم.



وقبيل هذه القرارات بـ 48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.



وقررت محكمة أردنية حظر النشر في القضايا المتعلقة بنقابة المعلمين.



وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

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