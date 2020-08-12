شكرا لقرائتكم خبر عن «شاومي الصينية» تكشف عن «تلفاز شفاف».. تعرّف على أهم مواصفاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة شاومي الصينية عن تلفاز OLED الشفاف الجديد بكلفة 7200 دولار، بحيث يُعد (Mi TV LUX OLED Transparent Edition) منتجًا جديدًا تم الإعلان عنه كجزء من الاحتفال بالذكرى العاشرة لشاومي.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، فإن الصور التي يعرضها تلفاز OLED الشفاف الجديد تبدو وكأنها تطفو في الفضاء، وتدمج ما هو افتراضي وحقيقي لتقديم تجربة بصرية غير مسبوقة، حيث يعتبر بمثابة أول تلفاز شفاف يتم إنتاجه بكميات كبيرة في العالم،ومن المفترض إصدار هذا التلفاز في الصين فقط مقابل 49999 يوان صيني (نحو 7200 دولار)، وسيكون متاحًا للطلب في 16 أغسطس.

ومن خلال شاشة مضيئة ذاتية شفافة من الحافة إلى الحافة تنقل الصور التي يبدو أنها معلقة في الهواء، فإن تلفاز OLED الشفاف الجديد يبشر بطريقة جديدة لاستهلاك المحتوى المرئي الذي سبق مشاهدته فقط في أفلام الخيال العلمي.

ويمكن لهذا التلفاز أن يكون شفافًا جزئيًا بسبب حقيقة أن شاومي وضعت كل المكونات في قاعدته الدائرية بدلاً من خلف الشاشة.

لكن الجزء الأكثر أهمية من كيفية صنعها لشاشة OLED شفافة يتمثل في استخدام تقنية OLED الشفافة (TOLED).

وكما هو مذكور في موقع المواصفات (Universal Display Corporation)، تستخدم شاشات (TOLED) مكونات شفافة من خلال المكدس الذي يتكون من الشاشة، ويمكن أن تبدو الصور وكأنها عائمة بدون الحاجة إلى الإضاءة الخلفية.

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وتستخدم معظم شاشات OLED الأخرى طبقة الكاثود العاكسة، التي تمنعك من الرؤية من خلالها، حتى لو تمت إزالة ظهرها.

ويبدو تلفاز OLED الشفاف الجديد بقياس 55 إنشًا وكأنه مجرد شاشة زجاجية عند إيقاف تشغيله، ويتميز عند تشغيله بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ووقت استجابة 1 ميلي ثانية، ونسبة تباين 150،000:1، مما يوفر لونًا أسود غنيًا للغاية وسطوعًا لا مثيل له.

ويحتوي التلفاز على 93 في المئة من ملف تعريف الألوان (DCI-P3)، مما يجعل الصور تنبض بالحياة مع 1.07 مليار تركيبة لونية تتجاوز بكثير ما يمكن للعين البشرية إدراكه.

وأشارت شاومي إلى محرك (AI Master Smart Engine) الخاص بها وشريحة (MediaTek 9650) الخاصة لتحسين طريقة ظهور الصورة بذكاء مع أكثر من 20 خوارزمية تحسين.

ويدعم التلفاز أيضًا (AI Master for Audio)، مما يسمح له بالكشف بذكاء عن نوع المحتوى الذي يتم تشغيله واختيار وضع الصوت المناسب من قائمة تشمل الأفلام والموسيقى والأخبار والرياضة وغيرها.

ويرتقي تلفاز OLED الشفاف الجديد بأداء الصوت إلى مستوى أعلى مع دعم (Dolby Atmos)، ويعمل التلفاز بواسطة واجهة المستخدم (MIUI) الخاصة للتلفاز.

يذكر أن شركة إل جي عرضت شيئًا مشابهًا في عام 2019 تم تصميمه لأغراض اللافتات مع إطار بلون غامق.