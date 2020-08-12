وبحسب بيان الجيش اللبناني: "تفقد العرم أيضا قاعدة بيروت البحرية قرب المرفأ ثم فوجي التدخل الثالث والمدفعية الأول ومديرية التوجيه وموسيقى الجيش، حيث اطلع على الأضرار التي تعرضت لها هذه الوحدات".
والتقى رئيس الأركان الضباط والعسكريين وقدم تعازيه بشهداء الجيش الذين قضوا جراء الكارثة وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما أكد ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين المصابين والمتضررين وعزل المنطقة وحماية الممتلكات.
وأشار إلى أن هذه المرحلة دقيقة وحرجة وتتطلب اليقظة والجهوزية التامة لمواجهة أي طارئ.
وختم موجها كلامه للعسكريين: "كونوا على ثقة بأن الجيش لن يتوانى يوما عن العمل في سبيل الوطن. أنتم أمل اللبنانيين ورجاؤهم، وبفضل تضحياتكم اللامحدودة ستمر هذه المحنة وسيبقى الوطن مهما غلت التضحيات".
كانت هذه تفاصيل خبر من داخل مرفأ بيروت... رئيس الأركان اللبناني يوجه رسالة إلى الجنود... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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