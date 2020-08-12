وأكد السعيدي سعي السلطنة الدؤوب بالتواصل مع الشركات العالمية المعتمدة للحصول على اللقاحات حال توفرها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
وأوضح السعيدي أن السلطنة على تنسيق متواصل ومستمر مع الشركات الكبرى المعنية التي تتجه لإنتاج هذه اللقاحات للحصول عليها.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وبلغ 82299 إصابة والوفيات 539 والمتعافين 77072 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.6%.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العماني: الحصول على اللقاحات يتوقف على ما بعد الاعتمادات الدولية لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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