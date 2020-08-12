حمدوك يؤكد أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

واستضافت السعودية، اليوم الأربعاء، الاجتماع بصفتها رئيسا لمجموعة أصدقاء السودان، وذلك بهدف دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولا، إلى اتفاق شامل وتحقيقاً للسلام المستدام. ونقلت قناة "العربية" عن حمدوك قوله "الحكومة الانتقالية تعمل بشفافية كاملة تجاه الشعب السوداني"، مضيفا "أمام الشعب السوداني تحديات كثيرة". ​وتابع حمدوك "نعمل على رفع قدرة الاستجابة لمواجهة كورونا في السودان". كما أكد أن الحكومة تريد وقف الاقتتال وتحقيق السلام في السودان.

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