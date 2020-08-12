مجلس الأمة الكويتي يرفض طرح الثقة بوزير المالية

وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة، التي تمت بالنداء بالاسم، عدم موافقة 32 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع ثلاثة نواب من إجمالي الحضور وعددهم 47 نائبا، بحسب وكالة "كونا".
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وأعطى رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، قبيل التصويت على الطلب الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك الحجرف ورياض العدساني ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان الدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف.
وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الحجرف والعدساني أسماء النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.
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