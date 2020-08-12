وقال رسول في تصريح للقناة الرسمية، إنه "إلى غاية الآن، لم يصدر بيان من السلطات التركية بشأن اعتداء قواتهم على قوات حرس الحدود العراقية، بقصف جوي وتسببه بمقتل قائدين عسكريين"، مبينا "نحن ننتظر ما يصدر من الجانب التركي وعليه أن يراعي مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق"، بحسب موقع "بغداد اليوم".
Sputnik
وأضاف، "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بمتابعة الاعتداء التركي وهذا الاعتداء المدان يتطلب أن تعمل القوات التركية على توضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين بها حفاظاً على حكم الجوار والعلاقات بين البلدين التي يحرص العراق على الحفاظ عليها ومراعاتها".
وشنت طائرة مسيرة تركية هجوما على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي، أمس الثلاثاء.
وأمس، قالت الرئاسة العراقية إن استهداف تركيا لمنطقة "سيد كان" بإقليم كردستان شمالي البلاد يعد انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية، وأدانت الرئاسة العراقية الهجوم التركي واعتبرته "اعتداء سافرا" وانتهاكا للسيادة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يعلن توجيهات الكاظمي له بشأن اعتداء تركيا على حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.