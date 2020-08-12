وزارة النقل السورية توضح حقيقة عودة مطار دمشق إلى العمل

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن العمل في المطار يقتصر فقط على رحلات إجلاء الرعايا السوريين وفق خطة عمل الفريق الحكومي المعني بعودة السوريين العالقين في الخارج، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا لإجلاء الرعايا اعتباراً من الأسبوع بعد القادم بالتنسيق مع الفريق الحكومي المختص، مبينة أنه سيتم الإعلان عن كل رحلة ووجهتها كما تم في رحلات الإجلاء سابقاً.

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وأعلنت وزارة الصحة أن إجراء مسحات "PCR" الخاصة بتشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج سيتم اعتباراً من الغد الخميس في مدينة الجلاء الرياضية ومن يوم الأحد المقبل في مدينة تشرين الرياضية في دمشق.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تخفيف الضغط الحاصل على المراكز المعتمدة سابقا لتعود إلى تقديم خدماتها الاعتيادية للمراجعين بيسر وسهولة.

وكانت وزارة الصحة حددت خلال الشهر الماضي ثمانية مراكز صحية في دمشق لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا لتسهيل أمور المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج برا أو جوا عبر مطار بيروت.