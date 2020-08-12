أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير التركي الجديد

الدوحة/ الخليج 365
تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، أوراق اعتماد سفير تركيا لدى الدوحة محمد مصطفى غوكسو.
جرى ذلك خلال مراسم استقبال رسمية بالديوان الأميري القطري، وفق وكالة الأنباء الرسمية (قنا).
ورحب الأمير تميم بالسفير التركي الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهامه، وللعلاقات بين قطر وتركيا مزيدا من التطور والنماء.
بدوره، نقل غوكسو تحيات وتمنيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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