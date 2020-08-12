كورونا.. الأردن يغلق معبر "حدود جابر" مع سوريا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

قرر وزير الداخلية الأردني، سلمة حماد، إغلاق معبر "حدود جابر" مع سوريا، لمدة أسبوع اعتبارا من الخميس.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا" في خبر عاجل، بينت فيه أن قرار حماد جاء نظرا لارتفاع ملحوظ في تسجيل حالات بفيروس "كورونا" قادمة عبر المعبر.

وشهدت المملكة انتكاسة ملحوظة للوضع الوبائي الخاص بكورونا؛ إذ أعلنت تسجيل 27 إصابة محلية خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وتشمل تلك الإصابات موظفي جمارك ومخلصين يعملون في معبر "حدود جابر".

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الأردن إلى 1.283؛ منها 1.205 حالة تعاف، و11 وفاة.

ومعبر "حدود جابر"، الذي يطلق على الجانب السوري منه اسم "معبر نصيب"، يربط بين الأردن وسوريا، وأُعيد فتحه عام 2018، بعد إغلاق دام 3 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.