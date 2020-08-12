كورونا.. المفوضية الأوروبية تدعم الأردن بـ 700 مليون يورو

عمان / رهام علي / الخليج 365
أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تقديم دعم للأردن بقيمة 700 مليون يورو (818 مليون دولار)؛ ضمن برامج المساعدة المالية للحد من التداعيات الاقتصادية لكورونا.
وقال الاتحاد الأوروبي في تغريدة له على موقع الرسمي عبر تويتر، "وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم 700 مليون يورو للأردن، ضمن برامج المساعدة المالية؛ للحد من التداعيات الاقتصادية لكوفيد-19".
وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن حجم المساعدات التي قدمتها أوروبا للأردن خلال فترة الأزمة السورية منذ 2011 وحتى العام الحالي بلغ 3.2 مليارات يورو (3.744 مليارات دولار).
وحتى مساء الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة 1283 إصابة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة منها 13 إصابة محلية.
يشار إلى الأردن تلقى منحا ومساعدات خارجية وتمويلات ميسرة، بقيمة 456.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمن جميع المنح الاعتيادية للموازنة، والإضافية لمواجهة جائحة كورونا بقيمة 120.7 مليون دولار.
كما تشمل القروض الميسرة بقيمة 222.2 مليون دولار، والمنح الإضافية الموجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 113.6 مليون دولار.
كذلك، يشمل الرقم حوالي 107.6 مليون دولار مخصصة لدعم اللاجئين السوريين، الذي يشمل تقديم مساعدات ومعونات غذائية وطبية مباشرة وتوفير المأوى وغيرها.
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