اليمن.. 174 وفاة جراء السيول خلال 3 أسابيع

اليمن / الخليج 365

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء السيول في اليمن إلى 174 شخصا على الأقل، خلال نحو 3 أسابيع، وفق مصدر حكومي وتصريحات حوثية.

وقال مصدر حكومي يمني في تصريح للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إن "40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة خلال قرابة 3 أسابيع".

وأضاف أن "ثلثي الضحايا لقوا حتفهم في محافظة مأرب" شرقي البلاد، مشيرا إلى "وجود عدد (لم يحدده) من الإصابات جراء السيول، بعضهم في حالة حرجة".

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي، عبر بيان، مصرع 131 وإصابة 124 جراء السيول في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة.

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وفي اليوم التالي أعلنت الجماعة، عبر وكالة "سبأ" للأنباء التي تسيطر عليها، وفاة امرأتين وطفلة جراء السيول التي ضربت العاصمة صنعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 134 في المناطق الخاضعة للحوثيين التي تحتوي على الكثافة السكانية الأكبر في اليمن.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية؛ ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.