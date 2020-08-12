"الدفاع" الليبية: ارتفاع قتلى ألغام مليشيا حفتر إلى 55

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الليبية، إن احصائية ضحايا الألغام، التي زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس ومدينة سرت (شمال وسط) ارتفعت إلى 55 وفاة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الضحايا ارتفع إلى 162؛ بينها 55 وفاة و107 مصابين.



وأشارت إلى أن الضحايا بينهم 64 من المختصين في مجال إزالة الألغام، و98 من المدنيين.



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ولفتت إلى أن الإحصائية تم تسجيلها في الفترة بين 22 مايو/أيار الماضي و9 أغسطس/آب الجاري.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس وفي سرت، وقالت إن "52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب هذه الألغام".

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.