وذكرت وكالة "أ ف ب"، أن المتوفيين بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات، نقلا عن مصادر رسمية ومسؤولين محليين.
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ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن "حصيلة ضحايا مأرب ارتفعت إلى 30 قتيلا بينهم 19 طفلا أعمارهم أقل من 13 عاما نتيجة السيول المتدفقة وفيضان سد مأرب لأول مرة".
وأضرت الأمطار 1340 أسرة من النازحين في مأرب، وشملت الأضرار جرف خيام وإتلافها بالإضافة إلى تلف معدات للإيواء ومواد غير الغذائية.
وجرفت السيول سيارة تحمل 7 مدنيين، أدت إلى مصرع كل من كان على متنها، وذلك في محافظة لحج.
يشار إلى أن حصيلة ضحايا الأمطار والسيول أكبر من عدد المعلن إذ اجتاحت السيول مناطق يصعب معاينتها في الأرياف والقرى الزراعية والمناطق النائية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... وفاة 172 شخصا بسبب الأمطار والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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