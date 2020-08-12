وقالت الدفاع التركية، بحسابها في تويتر، إنه "تم تحييد إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني، بعد اكتشافهما في منطقة زاب شمالي العراق، بضربة جوية".
وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، إلغاء بغداد زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي كانت مقررة غدا الخميس، واستدعاء سفير أنقرة لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.
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وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن ذلك احتجاجا على قصف تركيا بطائرة مسيرة منطقة "سيد كان" شمالي البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 6 من عناصر حرس الحدود العراقية.
كما طالب رئيس البرلمان العربي، "مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة جمهورية العراق حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة".
وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.
وكانت تركيا قد أعلنت فى 14 يونيو/ حزيران الماضي بدء عملية عسكرية في مناطق شمالي العراق، باسم "مخلب النمر"، بزعم ملاحقة الأكراد من عناصر "حزب العمال الكردستاني".
كانت هذه تفاصيل خبر وسط غضب عربي... الدفاع التركية تنشر فيديو لضربة جوية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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