البحرين تكشف أعداد الإشغال في مراكز العزل والعلاج من كورونا

وأضاف المانع خلال المؤتمر الصحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أن للمملكة أوجه تعاون مختلفة خليجيا وإقليميا ودوليا لمجابهة الفيروس خاصة في مجال البحوث والتبادل المعرفي، بحسب صحيفة "البلاد" البحرينية.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky

وأشار إلى أن البحرين تشارك في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح للفيروس بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال شركة "جي 42" التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.

وأوضح المانع أن التجارب السريرية تأتي في إطار الشراكة بين شركة جي 42 وشركة "تشاينا ناشونال بايوتيك غروب" التابعة لشركة الأدوية الصينية "سينوفارم" سادس أكبر منتج للقاحات في العالم.

وتابع: "اللقاح هو لقاح معطل بمعنى أنه خامل ولا يسبب الإصابة بالفيروس، ونؤكد في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار بالالتزام في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

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وقال إن "العوامل التي يتم النظر فيها تتضمن إجمالي الفحوصات الموجبة من إجمالي عدد الفحوصات اليومية والحالات التي تستدعي العناية المركزة من إجمالي عدد الحالات القائمة، ونسبة الاشغال في مراكز العزل والعلاج من إجمالي الطاقة الاستيعابية".

وكشف المانع أعداد الإشغال في مراكز العزل والعلاج، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 8357 سريرا، يبلغ الإشغال منها 1752سريراً ما يمثل 21% من الطاقة الاستيعابية.

ولفت إلى أنه "تم خلال الأسبوع الماضي إعادة فتح الصالات الرياضية والملاعب الخارجية وبرك السباحة، وتم إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة للقطاعات المعنية".