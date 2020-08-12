جامعة الدول العربية: تركيا انتهكت سيادة العراق وسندعم بغداد في أي تحرك دولي

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القاهرة - سبوتنيك. وفي بيان للجامعة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكرا بأشد العبارات القصف التركي في 11 آب/ أغسطس الحالي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي اسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين".

واعتبر أبو الغيط الاعتداءات التركية "انتهاكا لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار".

وصرح مصدر مسؤول في الجامعة العربية أن "الجامعة تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره".

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جاء ذلك في أعقاب هجوم شنته تركيا بطائرة مسيرة على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، إلغاء بغداد زيارة وزير الدفاع التركي التي كانت مقررة هذا الأسبوع، واستدعاء سفير أنقرة لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما قالت الرئاسة العراقية إن استهداف تركيا لمنطقة "سيد كان" يعد انتهاكا خطيرا للسيادة العراقية.

وكانت تركيا قد أعلنت، فى 14 يونيو/ حزيران الماضي بدء عملية عسكرية في مناطق شمالي العراق، باسم "مخلب النمر"، بزعم ملاحقة الأكراد من عناصر "حزب العمال الكردستاني".