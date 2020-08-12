الأردن يمول شراء حواسيب جديدة لطلبة المدارس الحكومية

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، فإن هذا القرار يهدف لتمكين الطلاب من إتمام عملية التعلم عن بعد عن طريق هذه الأجهزة.
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وقالت الوزارة إن احتمال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد القائم، يدفع للتحسب له بالاعتماد على عملية التعلم عن بعد، حيث يجب أن تضمن الحكومة الحق لجميع الطلبة في الوصول إلى شبكة الإنترنت.
ووفقا لقرار الحكومة الأردنية، فإنه سيتم توفير مبلغ 57 مليونا و600 ألف دينار أردني على مدار 5 سنوات.
ووفقا للقرار، تعد هذه الأجهزة جزءا من البنية التحتية لوزارة التربية والتعليم، يتم استردادها بعد الجائحة لتستخدم لبناء مختبرات الحاسب في المدارس.
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