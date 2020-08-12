حمدوك يرسل قوات احتياطية إلى مدن سودانية تشهد توترات أمنية

وأشار مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي منشور عبر صفحة المكتب في "فيسبوك" إلى أن حمدوك يتابع تطورات الأوضاع في شرق السودان، ولذلك أصدر عدة قرارات.

وأوضح أن أبرز تلك القرارات هي إرسال قوات احتياطية مركزية إلى ولاية البحر الأحمر، والتي بدأت في الوصول إلى مدينة بورتسودان منذ أمس.

أما ثاني القرارات فهو "تكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع، والتي تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، والتي ستقدم توصياتها غدا الخميس".

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كما طالب حمدوك من المجلس المركزي للحرية والتغيير بالاشتراك في وضع حل سياسي للأزمة في شرق السودان.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يصدق ويؤمن على قرار والي البحر الأحمر بإعلان حظر التجول الكامل في مدينة بورتسودان.

ودعا حمدوك القوى السياسية ذات الوجود في شرق السودان إلى تحمل مسؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الإجتماعي.