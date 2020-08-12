وأشار مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي منشور عبر صفحة المكتب في "فيسبوك" إلى أن حمدوك يتابع تطورات الأوضاع في شرق السودان، ولذلك أصدر عدة قرارات.
وأوضح أن أبرز تلك القرارات هي إرسال قوات احتياطية مركزية إلى ولاية البحر الأحمر، والتي بدأت في الوصول إلى مدينة بورتسودان منذ أمس.
أما ثاني القرارات فهو "تكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع، والتي تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، والتي ستقدم توصياتها غدا الخميس".
كما طالب حمدوك من المجلس المركزي للحرية والتغيير بالاشتراك في وضع حل سياسي للأزمة في شرق السودان.
وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يصدق ويؤمن على قرار والي البحر الأحمر بإعلان حظر التجول الكامل في مدينة بورتسودان.
ودعا حمدوك القوى السياسية ذات الوجود في شرق السودان إلى تحمل مسؤوليتها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية، لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث والمحافظة على الأمن والسلم الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يرسل قوات احتياطية إلى مدن سودانية تشهد توترات أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.