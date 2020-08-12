مسؤولة: وضع كورونا الوبائي في تونس "حرج"

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365
حذرت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، الأربعاء، من أن الوضع الوبائي في بلادها "حرج" إثر تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتحدثت المسؤولة التونسية، في مؤتمر صحفي، عن تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة المحلية بالفيروس، وقالت: "منذ أسبوعين، أصبحت لدينا حالات محلية خاصة في ولايات القيروان (وسط) وسوسة (شرق) ومدنين (جنوب شرق) وقابس (جنوب شرق)".
وأشارت بن علية إلى تكثيف عمليات التقصي الميداني النشيط حتى يتم حصر العدوى، مؤكدة أن هدفهم التكثيف من اليقظة للكشف عن كل الحالات والقضاء على العدوى.
وفي خصوص الحالات الوافدة، قالت المسؤولة: "تفطن الوزارة لجميع الحالات والتكفل بهم في مراكز الحجر الإجباري أو الذاتي حسب تصنيف الأماكن القادمين منها".
وأكدت على "ضرورة تكثيف عمليات الوقاية كارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي، للوقاية من خطر فيروس كورونا".
والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل وفاة و21 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 7 مرضى.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.738؛ منها 52 وفاة، و1.272 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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