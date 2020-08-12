كورونا.. وفاة في فلسطين و 246 إصابة بالإمارات

فلسطين - الإمارات / الخليج 365

أعلنت فلسطين، الأربعاء، تسجيل وفاة واحدة جراء كورونا، فيما رصدت الإمارات 246 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل وفاة واحدة، و499 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 346 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20.093، منها 115 وفاة، و11.514 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

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وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 246 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 232 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 63.212؛ منها 358 وفاة، و57.193 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى ظهر الأربعاء، 20 مليونا و550 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 746 ألفا، وتعافى أكثر من 13 مليونا و464 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.