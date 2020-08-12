ناميبيا ترفض عرضًا ألمانيًا للتعويض عن "إبادة جماعية" بحق شعبها

إسطنبول/ الخليج 365

رفضت ناميبيا عرضًا تقدمت به ألمانيا للتعويض عن جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد سكانها في أوائل القرن العشرين، واصفة إياه بـ"غير المقبول".

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة النامبيبة، الأربعاء، أن المباحثات متواصلة بين ألمانيا ونامبيبا حول تقديم برلين اعتذار، ودفع تعويضات عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبي الهيريرو وناما على يد القوات الألمانية خلال الفترة ما بين 1904 -1908.

وأضاف البيان أن ألمانيا امتنعت عن استخدام كلمة "تعويض" ، وبدلاً من ذلك فضلت مصطلح "تضميد الجروح" للمبلغ الذي يتعين دفعه، ووجدت ناميبيا أن هذا التعبير غير ملائم.

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وأردف البيان أن "عرض التعويض الحالي المقدم من قبل الحكومة الألمانية هو مسألة معلقة، ولا يمكن قبوله من قبل حكومة ناميبيا، وإن حكومتي البلدين ستعقدان اجتماعا نهائيا حول الموضوع قريباً".

وألمانيا التي وافقت على تقديم اعتذار عن الإبادة الجماعية، تعقد اجتماعات بشأن التعويضات مع حكومة ناميبيا منذ عام 2015.

جدير بالذكر أن القوات الألمانية نفذت إبادة جماعية في ناميبيا من خلال قتلها عشرات الآلاف من شعبي الهيريرو وناما الذين قاوماها ما بين 1904-1908.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.