84 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 84 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.

وتوقع المسؤول الذي تحدث لوكالة الخليج 365، وفضّل عدم الكشف عن هويته، اقتحام أعداد أخرى من المستوطنين للمسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

ويقتحم المستوطنون، منذ العام 2003، المسجد الأقصى طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.