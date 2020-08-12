84 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن 84 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية اليوم.
وتوقع المسؤول الذي تحدث لوكالة الخليج 365، وفضّل عدم الكشف عن هويته، اقتحام أعداد أخرى من المستوطنين للمسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.
ويقتحم المستوطنون، منذ العام 2003، المسجد الأقصى طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
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