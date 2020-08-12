الاتحاد الأوروبي: اجتماع الجمعة لبحث ملفي لبنان وشرق المتوسط

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365
دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى اجتماع استثنائي الجمعة، لبحث ملفات عدة منها لبنان وشرق البحر المتوسط .
جاء ذلك في تغريدة نشرها بوريل عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وقال بوريل: "سأدعو لاجتماعي استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بعد ظهر يوم الجمعة".
وأضاف: "سنناقش القضايا العاجلة، وسنتناول الوضع في شرق البحر المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان".
والثلاثاء، قال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في علاقاته مع بيلاروسيا، على خلفية استخدام قوات الأمن العنف ضد المعارضين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس/آب الحالي.
وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
وفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.
وفيما يخص شرق البحر المتوسط، تشهد المنطقة توترا بين تركيا واليونان، إذ تنفذ أنقرة أنشطة تنقيب فيها.
فيما تعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب عن الطاقة التي تجريها تركيا شرق المتوسط.
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