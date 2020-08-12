هادي يغادر إلى الولايات المتحدة الأربعاء لإجراء فحوصات طبية

اليمن / الخليج 365

يغادر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، العاصمة السعودية الرياض متوجها إلى الولايات المتحدة، في وقت لاحق الأربعاء، في زيارة اعتيادية لإجراء فحوصات طبية، وفق مصدر حكومي رفيع.

وقال المصدر لوكالة الخليج 365، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إنه "من المقرر أن يغادر هادي مقر إقامته المؤقت في الرياض بوقت لاحق اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة اعتيادية من أجل إجراء فحوصات طبية في مدينة كليفلاند ".

وأضاف أن الرئيس هادي يتمتع بصحة جيدة وما زال حتى الـساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي في الرياض.

ولفت إلى أن زيارة هادي من أجل الفحوصات كان يفترض أن تتم قبل أشهر، غير أنه تم تأجيلها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وذكر المصدر أن هادي سبق أن أجري عمليه قلب في مستشفى "مايو كلينك" الشهير بالولايات المتحدة.

ولأكثر من مرة سبق أن سافر الرئيس اليمني إلى الولايات المتحدة من أجل العلاج؛ حيث يعاني من مرض في القلب منذ سنوات.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة؛ حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

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