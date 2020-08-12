مرفأ بيروت يستأنف نشاطه تدريجيا بعد أسبوع من الانفجار

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
عاد مرفأ بيروت، الأربعاء، للعمل تدريجيا بهدف تأمين السلع للأسواق المحلية، وذلك بعد أسبوع من تفجير هائل تعرض له وخلّف مئات القتلى والمشرّدين وآلاف الجرحى.
وأعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "هناك 12 رافعة تعمل من أصل 16 في مرفأ بيروت".
وذكر نعمة أن "المرفأ يعمل الآن كي تفرغ البواخر حمولتها، ويأتي التجار لأخذ بضاعتهم من المرفأ".
وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار.
والخميس الفائت، قدّر وزير الاقتصاد خسائر انفجار مرفأ بيروت بمليارات الدولارات، مشددا على أن "لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعياته".
ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصاديّة قاسية، واستقطابًا سياسيًّا حادًّا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليميّة ودوليّة.
كان نعمه قال اليوم، إن مخزونات القمح المتوفرة في بلاده، تكفي حاجة السوق المحلية، لمدة 4 شهور قادمة.. ""مخزون المطاحن في لبنان من الطحين هو 32 ألف طن، إضافة إلى 110 آلاف طن تصل تباعا خلال أسبوعين".
وأعلنت دول العالم تضامنها مع لبنان، وأرسلت مساعدات وصل بالفعل الكثير منها بعد ساعات من الانفجار، وبينها مستشفيات ميدانية وطواقم طبية وأدوية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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