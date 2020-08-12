نفط الكويت: السيطرة على تسرب نفطي دون أضرار

أحمد حاتم/ الخليج 365



قالت شركة نفط الكويت (حكومية)، الأربعاء، إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء، بالقرب من كيلو 18 من طريق الدائري السابع بالعاصمة الكويت، ولم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.



وأضاف الشركة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أن المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماما وتحت السيطرة.



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وأفادت الشركة "بأن عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع".



وذكرت أن فرق الطوارئ، قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والتعامل من التسريب، وفقا الإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات.



ونفط الكويت، التي تأسست عام 1934، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وحفر الآبار وتطويرها، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

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