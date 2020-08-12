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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تكشف عن مدة مناعة لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت وزارة الصحة الروسية إن تجربة استخدام اللقاح المكتشف بتعاطيه على مرحلتين، أظهرت أن المناعة ضد "كوفيد 19" تستمر لمدة تصل إلى عامين.
وقد أصدرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، شهادة تسجيل لقاح للوقاية من فيروس كورونا ، طوره المركز القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا".
وبحسب البيانات، اجتاز اللقاح جميع اختبارات السلامة والفعالية اللازمة على عدة أنواع من الحيوانات، وكذلك على مجموعتين من المتطوعين، وأثبت فاعليته، بحسب روسيا اليوم.
وقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم ، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
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