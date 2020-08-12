أفضل طعام لتخفيض مستوى القلق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي فيليتش جاكا، أن النظام الغذائي المتوازن يخفض من مستوى القلق والاكتئاب.



وقالت: إن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والسكر تسبب سوء المزاج، وأفضل نظام غذائي لتحسين المزاج هو حمية البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى عدم الإفراط في تناول الطعام، وفقاً لروسيا اليوم.

Advertisements

وكانت الدكتورة يلينا سولومالتينا، خبيرة التغذية الروسية، أكدت في نوفمبر عام 2019، أن الطعام السيء في البداية يحسن المزاج، ولكن بعد فترة قصيرة يسوء.

وتؤكد سولوماتينا، على أن المشروبات الكحولية تؤثر بصورة مختلفة في الناس، شأنها شأن الشوكولاتة.

وكذلك المواد المالحة، مشيرة إلى أنها في البداية تحسن المزاج ولكن الأملاح بعد ذلك تربط السوائل، ما يؤدي إلى سوء دوران الدم وضعف عام.

وتشير الخبيرة الروسية، إلى أن الموز والطماطم والحمضيات والجزر والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والزبادي ومنتجات الألبان والكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والمعكرونة مع المأكولات البحرية والشاي الأخضر تساعد على تحسين المزاج.