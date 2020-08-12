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تعرف على أسباب تنميل أطراف الأصابع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

تعرف على أسباب تنميل أطراف الأصابع

متابعات_ الخليج 365

نوهت وزارة الصحة الثلاثاء بالسبب الذي يؤدي لشعور الفرد بتنميل أطراف الأصابع وإصابته بالتشنجات.

 

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وذكرت أن تنميل أطراف الأصابع والتشنجات التي تصيب العضلات تكون بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وفقا لموقع أخبار 24.

 

ونصحت الوزارة، عبر رسالة توعوية، بضرورة أخذ الكالسيوم من مصادره الطبيعية، وذلك بتناول سمك السردين ومشتقات الحليب.

 

 

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