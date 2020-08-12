السيسي يحتفل باليوم العالمي للشباب برسالة ووعد

وكتب الرئيس المصري على حسابه في "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس". ​لافتا إلى أن الشباب: "يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي". وأكد السيسي "أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل".

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