الإمارات تحدد موعد انطلاق العملية التعليمية في جامعة الذكاء الصناعي

وقررت الجامعة مؤخراً زيادة عدد الطلاب المؤهلين للقبول للعام الدراسي الأول المقرر انطلاقه، في يناير/كانون الثاني 2021، إلى 100 طالب، حيث قام نحو 90% منهم حتى الآن بقبول عرض جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتقدم 2223 طالباً من 97 جنسية مختلفة بطلبات للالتحاق بالجامعة، مع الإشارة إلى أن الطلاب المؤهلين للقبول يأتون من 31 دولة يقع معظمها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

​وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تسعى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إلى بناء وصقل المهارات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو والتقدم والتطور. وتعد التقنيات المتطورة، والذكاء الصناعي تحديداً، قوّة دافعة للثورة الصناعية الرابعة وعنصراً محورياً لمستقبل مستدام ومزدهر. ومن هنا تأتي أهمية بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات والخبرات الفنية لتمكينها من المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات وإثراء قدراتنا في مجالات البحوث والتطوير، وبالتالي الارتقاء بالقطاعات الصناعية والمساهمة في الازدهار الاقتصادي الشامل في الدولة. فالحصول على شهادة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي سيتيح للخريجين اكتساب المهارات والكفاءات لإطلاق الطاقات الكاملة للذكاء الاصطناعي لما فيه منفعة السكان والمجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات وخارجها".

ومنذ انطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حققت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العديد من الإنجازات المهمة، بما في ذلك استكمال حرمها الجامعي المتطور في مدينة مصدر والانتهاء من قبول دفعة الطلاب الأولى.