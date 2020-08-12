موسكو - سبوتنيك. وقال السفير المصري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء:
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وأضاف نصر: "من الجانب المصري لا توجد مشكلة في عودة الطيران المباشر إلى شرم والغردقة وسنكون سعداء ونرحب بذلك جدا".
وتابع السفير المصري: "نحن في مصر، أكثر حرصا على أمن وسلامة أي سائح، وطبعا في مقدمتهم الأصدقاء الروس".
وقال السفير المصري: نتطلع لاستئناف الطيران بين موسكو والقاهرة في أقرب وقت ممكن.
من جهة ثانية أعلن السفير المصري أن مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون وشراكة استراتيجية شاملة.
وقال: "مصر ترتبط مع روسيا باتفاق للتعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة، وينص هذا على تبادل الزيارات الرئاسية وأن تعقد قمة بالتبادل بين البلدين كل عام".
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