بمقطع لعادل إمام... علاء مبارك يسخر من تغريدات لمسؤول خليجي سابق عن السعودية

وكتب علاء مبارك على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "تغريدات آخر مسخرة من مسؤول خليجي سابق يظهر فيها نفسه بالناصح الأمين ويقول إن تغريداته هي ليست خوف على المملكة العربية السعودية فقط ولكن على المنطقة كلها".

وتابع: "والمضحك أنه يقول إن كلامه فقط هو من باب النصح ما استطاع لأن البعض قد يقول إنه ربما يتحدث بشماتة وهذا ليس من طبعه! لا والله".

واستشهد علاء مبارك بمقطع فيديو من مسرحية للممثل الكبير عادل إمام، دون الكشف عن هوية المسؤول المقصود أو تغريداته المعنية برده هذا.

وكان رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم قد وجّه، الأحد الماضي، ما وصفها بـ"النصيحة" للمملكة العربية السعودية، محذرا من أن استمرار سياساتها الحالية يهدد مستقبل السعودية والمنطقة، على حد تعبيره.

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ودعا حمد بن جاسم إلى "الشروع في عهد جديد يبدأ دائما بتسخير الجهد للتنمية الداخلية في كل المجالات، وانتهاج سياسة التسامح بكل معانيها".

وأوضح: "ما يدعوني لهذا القول هو خوفي، ليس على المملكة فحسب، بل على المنطقة كلها، ذلك لأن الاستمرار في السياسات والمغامرات الحالية سيؤدي إلى تراكم الأسباب التي تتيح للمتربصين بمنطقتنا استغلال هذا الوضع المؤسف وابتزاز المملكة".

وأردف: "قد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ".